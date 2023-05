Aetina stellt seine neuen KI-Lösungen für verschiedene vertikale Märkte auf der Computex 2023 vor

NEW TAPEH CITY, Taiwan, 19. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Aetina, ein führender Anbieter von KI-Lösungen, wird auf der Computex 2023 am Stand I0810 zusammen mit seiner Muttergesellschaft Innodisk seine neuesten Computersysteme, Plattformen, Hardware und Software-Tools für den Einsatz in AIoT vorstellen. Die Lösungen, die sich ideal für die Entwicklung und den Einsatz von Applikationen für verschiedene Branchen eignen, umfassen hochmoderne GPUs, ASIC-basierte KI-Beschleuniger und KI-Computer, mit NVIDIA Jetson Orin System-on-Modulen (SoMs) aufgebaute Computersysteme und Plattformen, leistungsstarke x86-KI-Inferenzplattformen, Cloud-Management-Plattformen für Edge-Geräte sowie Live-Demos von KI-gestützten Applikationen, die in verschiedenen Branchen eingesetzt werden können.

GPU, ASIC-basierte Hardware, Systeme und Plattformen für Videoanalyse, KI-Beschleunigung und Edge-Computing