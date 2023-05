Der Sportschuh- und Sneaker-Händler Foot Locker senkte seine Umsatzprognose für das Jahr drastisch, was Sorgen für den gesamten Einzelhandel weckte. Die Foot-Locker-Papiere brauchen um mehr als ein Viertel ein. Im Sog ging es auch für die Sportmode- und -warenhersteller Nike und Under Armour um je etwa drei Prozent abwärts./la/ngu

KI-bezogene Werte sind denn auch besonders stark gestiegen. Der Kurs des Herstellers von Grafikprozessoren und Chipsätzen Nvidia hat sich 2023 schon mehr als verdoppelt, Microsoft bringt es auf ein Plus von rund einem Drittel. Beide gaben nun am Freitag nach.

Ein Grund für den zuletzt guten Lauf: Der Hype um Künstliche Intelligenz (KI). Seit Wochen pumpen Investoren in den USA wieder in großem Stil Geld in Techwerte. Marktstratege Michael Hartnett von der Bank of America warnt aber mittlerweile angesichts voraussichtlich weiter steigender Zinsen vor einer neuen "Techblase".

Derweil sieht das Weiße Haus in den zähen Verhandlungen über eine Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA "stetige Fortschritte". Der große Durchbruch blieb bislang aber aus.

NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt haben sich die Bewegungen nach den deutlichen Vortagesgewinnen in Grenzen gehalten. Am Donnerstag hatte die Zuversicht über eine zeitnahe Lösung des Schuldenstreits die Indizes teils deutlich angetrieben. Am Freitag nun warteten die Anleger erst einmal ab, zumal Nachzügler in der Quartalsberichtssaison der Unternehmen durchwachsene Signale sendeten.

