CGTN Wie kann eine neue Ära der Zusammenarbeit zwischen China und Zentralasien eingeleitet werden?

Peking (ots/PRNewswire) - Chinas Allgemeine Zollverwaltung veröffentlichte am

Mittwoch Daten, aus denen hervorgeht, dass sich Chinas Import- und Exportvolumen

mit den zentralasiatischen Ländern in den ersten vier Monaten des Jahres auf

173,05 Milliarden Yuan (24,8 Milliarden US-Dollar) belief, was einem Anstieg von

37,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.



Besonders bemerkenswert ist, dass Chinas Export- und Importvolumen mit den fünf

zentralasiatischen Ländern Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan

und Usbekistan allein im April insgesamt 50,27 Milliarden Yuan erreichte und

damit zum ersten Mal die Marke von 50 Milliarden Yuan überschritt, die einen

bedeutenden Meilenstein im Handelsvolumen darstellt.