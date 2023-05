In der handwerklichen Braustätte der Yanghe-Brennerei arbeiten die Handwerker mit viel Geschick, Wolken werden auf die Retortenfässer geblasen, und die Luft ist erfüllt vom Aroma des Schnapses. Da alle Prozesse von Hand ausgeführt werden, entsteht ein Püree, das reich an Aroma, dickflüssig und ergiebig sowie süß und delikat ist.

SUQIAN, China, 19. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Am 15. und 16. Mai fand in Suqian das Fotoprojekt „Foreigner's View of Yanghe" statt. Fotografen und Journalisten renommierter Organisationen wie MBC, Vietnam News Agency und Voice of Vietnam versammelten sich in Suqian, die auch die „Hauptstadt des chinesischen Likörs" genannt wird.

Erkundung der chinesischen Schnapshauptstadt Abschluss des Fotoprojekts „Foreigner's View of Yanghe" in Suqian

