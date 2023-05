PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Freitag zugelegt. Die kräftigsten Aufschläge gab es dabei in Warschau. Weiterhin bleibt das Thema US-Schuldenobergrenze im Fokus der Marktteilnehmer.

Am Donnerstag hatte sich der Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, zuversichtlicher geäußert, am Freitag kamen dann zunächst positive Bemerkungen aus dem Weißen Haus - das sorgte für wachsenden Optimismus an den Märkten. Die jüngste Nachricht aber sorgte wieder für einen Dämpfer: Am Abend wurde bekannt, dass die Republikaner die Verhandlungen über eine Anhebung der US-Schuldengrenze verlassen haben.