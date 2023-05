7. World Intelligence Congress in Tianjin eröffnet (FOTO)

Tianjin, China (ots) - Am 18. Mai fand im Nationalen Kongress- und

Ausstellungszentrum (Tianjin) die Eröffnungszeremonie vom 7. World Intelligence

Congress und World Summit on Intelligent Technology Innovation and Cooperation

statt. Wan Gang, Vice Chairman of the 13th National Committee of the Chinese

People's Political Consultative Conference and Chairman of the China Association

for Science and Technology, hielt eine Keynote-Ansprache. Chen Min'er, Secretary

of Tianjin Municipal CPC Committee, hielt eine Rede. Singaporean Minister for

National Development, Mr. Desmond Lee Ti-Seng, Chairman of the Executive

Committee of Mogilev Region of Belarus, Anatoly Mikhailovich Isachanka, His

Majesty's Trade Commissioner for China (HMTC), Hr. John Edwards, Chinese

Minister of Education, Hr. Huai Jinpeng, und Minister of Science and Technology,

Hr. Wang Zhigang hielten ebenfalls Reden. Zhang Gong, Bürgermeister von Tianjin,

leitete die Zeremonie.



Wan Gang wies in seiner Keynote-Ansprache darauf hin, dass die Entwicklung von

Chinas künstlicher Intelligenz die Hauptlinie "Ermöglichung der substanziellen

Wirtschaft und Unterstützung der sozialen Entwicklung" fest im Griff hat; durch

die Traktion durch Anwendung und Nachfrage, die Öffnung des Innovationssystems,

die führende Rolle der Plattform, die kollaborative Innovation zwischen

Industrie, Wissenschaft, Forschung und Anwendung, wird ein Forschungs- und

Entwicklungssystem und Anwendungsökologie mit chinesischen Merkmalen zur

Stärkung der industriellen Modernisierung und des sozialen Fortschritts

gebildet, wodurch alle Bereiche von Wirtschaft und Gesellschaft von der

Digitalisierung und der Vernetzung zur Intelligenz übergehen.