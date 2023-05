Chinesischer Schnaps, bekannt als Baijiu, spielt eine wichtige Rolle bei derGestaltung der einzigartigen chinesischen Schnapskultur.Suqian, im nördlichen Teil der Jiangsu-Provinz und im Delta des Jangtse-Flussesgelegen, erfreut sich einer ausgeprägten Identität als Heimat von Baijiu und istkulturelles Symbol. Mit einer Geschichte, die bis zu den wohlhabenden Sui- undTang-Dynastien zurückreicht und während der Ming- und Qing-Dynastien weiterwuchs, ist die Tradition der Schnapsherstellung in Suqian ein Beispiel für dastief verwurzelte Erbe der Schnapskultur.Die natürlichen Wasserquellen, das Klima, der Boden, die Luft und dasökologische Umfeld, das reich an mikrobieller Flora ist, machen die Region zumidealen Standort für die Spirituosenherstellung im Osten Chinas. Die bekanntenMarken "Yanghe" und "Shuanggou" sowie sechs weitere bekannte chinesische Markenhaben die Spirituosenspezialitäten von Suqian weit über die Grenzen von Jiangsuhinaus bekannt gemacht. Im März 2019 wurde Suqian nach einer Neubewertungoffiziell als "Chinas Schnapshauptstadt" anerkannt und festigte damit seinenStatus als bedeutendes Zentrum der Schnapsproduktion.In der handwerklichen Braustätte der Yanghe-Brennerei arbeiten die Handwerkermit viel Geschick, Wolken werden auf die Retortenfässer geblasen, und die Luftist erfüllt vom Aroma des Schnapses. Da alle Prozesse von Hand ausgeführtwerden, entsteht ein Püree, das reich an Aroma, dickflüssig und ergiebig sowiesüß und delikat ist.Die Fotografen besuchten die rund 93.000 Quadratmeter große Likörfabrik vonYanghe, den alten Yanghe-Keller und den jahrhundertealten unterirdischen Keller,der als Schatz der Stadt Yanghe gilt. Im automatischen intelligenten 3D-Lagerund in der modernen Verpackungslogistikwerkstatt von Shuanggou können sie die

Suqian, China (ots/PRNewswire) - Am 15. und 16. Mai fand in Suqian das Fotoprojekt "Foreigner's View of Yanghe" statt. Fotografen und Journalisten renommierter Organisationen wie MBC, Vietnam News Agency und Voice of Vietnam versammelten sich in Suqian, die auch die "Hauptstadt des chinesischen Likörs" genannt wird. Ihr Ziel war es, in die jahrhundertealte Kunst des Schnapsbrauens einzutauchen und ein tiefes Verständnis für das reiche Erbe der chinesischen Schnapskultur zu entwickeln. Mit ihrer Sichtweise und ihren Berichten wollten sie eine einzigartige Perspektive von Ausländern auf Yanghe bieten und zum breiteren Verständnis sowie zur Förderung der chinesischen Schnapskultur beitragen.

Erkundung der chinesischen Schnapshauptstadt Abschluss des Fotoprojekts "Foreigner's View of Yanghe" in Suqian

