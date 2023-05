Silver X Mining gibt die Kündigung des Kaufvertrags für die Vermögenswerte der Mine Revenue-Virginius bekannt

Vancouver, British Columbia, 19. Mai 2023 / IRW-Press / Silver X Mining Corp. (TSX-V: AGX) (OTCQB: AGXPF) (FWB: AGX) („Silver X“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass der am 17. April 2023 bekannt gegebene Kaufvertrag über den Erwerb von Vermögenswerten (der „Kaufvertrag“) zum Erwerb der Mine Revenue-Virginius und bestimmter zugehöriger Vermögenswerte (zusammen die „Vermögenswerte“) von Alliance Management LLC als Konkursverwalter im Rahmen einer gerichtlich überwachten Konkursverwaltung in Ouray County, Colorado (der „Erwerb“) aufgekündigt wurde.

„Wir haben sorgfältig daran gearbeitet, einen Plan für den Erwerb der Mine Revenue zu erstellen, der für alle beteiligten Stakeholder einen Wert generieren würde“, sagte José M. García, President und CEO von Silver X. „Es gibt jedoch Umstände, die sich unserer Kontrolle entziehen, die es schwierig gemacht haben, voranzukommen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind wir nicht bereit, weitere Mittel für das Insolvenzverfahren bereitzustellen, da wir kein Vertrauen in den Prozess haben und den anhaltenden Erfolg unseres Hauptprojekts in Peru sicherstellen müssen. Wir glauben nach wie vor an die Realisierbarkeit der Mine Revenue und sind weiterhin offen für einen Dialog mit den lokalen Stakeholdern in Ouray, Colorado, um eine einvernehmliche Vereinbarung zu finden, mit der wir vorankommen können.“

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der Bezirk über ein einzigartiges geologisches Umfeld verfügt und ist weiterhin am Erwerb der Vermögenswerte interessiert. Silver X wird weiterhin andere realisierbare Optionen prüfen, um den Erwerb voranzutreiben.

Über Silver X Mining Corp.

Silver X ist ein wachstumsstarker Silberentwickler und -produzent. Das Unternehmen ist Eigentümer des Silberreviers Nueva Recuperada mit einer Fläche von 20.000 Hektar in Zentralperu und produziert Silber, Gold, Blei und Zink aus der Bergbaueinheit Tangana. Wir verfolgen das Ziel, uns zu einem erstklassigen Silberunternehmen zu entwickeln, das für alle Beteiligten herausragenden Mehrwert schafft, und dies wollen wir dadurch erreichen, dass wir unterbewertete Aktiva konsolidieren und erschließen, Wertschöpfung durch zusätzliche Ressourcen und eine Steigerung der Produktion betreiben und gleichzeitig nach sozialer und ökologischer Exzellenz streben. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.silverxmining.com.