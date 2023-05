Aurania gibt Abschluss der letzten Tranche der Privatplatzierung bekannt

Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten

Toronto, Ontario, 19. Mai 2023 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resourc ...) freut sich bekannt zu geben, dass es die dritte und letzte Tranche (die "dritte Tranche") seiner nicht vermittelten Privatplatzierungsfinanzierung von bis zu 10.869.565 Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") mit einem Bruttoerlös von bis zu 5.000.000 C$ (das "Angebot") abgeschlossen hat. Das Angebot und der Abschluss der vorherigen Tranchen wurden am 13. März 2023, 23. März 2023 und 25. April 2023 bekannt gegeben.

Im Rahmen der dritten Tranche wurden insgesamt 224.703 Einheiten zu einem Preis von 0,46 C$ pro Einheit (der "Ausgabepreis") verkauft, was einem Bruttoerlös von 103.363,52 C$ entspricht. Insgesamt wurden im Rahmen des Angebots 9.253.811 Einheiten mit einem Bruttoerlös von insgesamt 4.256.753,20 C$ verkauft.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie am Kapital des Unternehmens (eine "Stammaktie") und einem Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie (ein "Optionsschein"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie (eine "Warrant-Aktie") zu einem Ausübungspreis von 0,75 C$ pro Warrant-Aktie, und zwar jederzeit bis zu dem Datum, das sechsunddreißig (36) Monate nach dem Abschlussdatum der entsprechenden Tranche des Offerings liegt.

Das Angebot unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSXV und der Wertpapieraufsichtsbehörden. Alle im Zusammenhang mit dem Angebot ausgegebenen und emittierbaren Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten plus einem Tag ab dem Ausgabetag.

Das Unternehmen hat die Nettoerlöse der ersten und zweiten Tranche zur Zahlung von Konzessionsgebühren und allgemeinen und administrativen Ausgaben verwendet. Das Unternehmen geht davon aus, dass es den Nettoerlös aus der dritten Tranche für allgemeine Betriebsmittelzwecke verwenden wird.

Dr. Keith Barron, der Chief Executive Officer, President, Direktor, Promoter und ein bedeutender Aktionär des Unternehmens, zeichnete im Rahmen des Angebots insgesamt 7.413.236 Einheiten. Die Beteiligung von Herrn Barron am Angebot stellt eine "Transaktion mit einer verbundenen Partei" im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101") dar. Das Unternehmen beruft sich auf eine Befreiung von den formalen Bewertungs- und Genehmigungserfordernissen für Minderheitsaktionäre des MI 61-101 gemäß Abschnitt 5.5(a) und Abschnitt 5.7(1)(a), da der faire Marktwert der Beteiligung des Insiders nicht mehr als 25% der Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt.