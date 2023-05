FDP-Politiker fordert 'realistischen Zeitplan' für Heizungsgesetz

BERLIN (dpa-AFX) - Die FDP bleibt bei ihrer Forderung nach einer Verschiebung des umstrittenen Gesetzes für einen Heizungstausch. "Angesichts der Umstrukturierung in der Führungsspitze des Ministeriums sollte Minister (Robert) Habeck einen neuen, realistischen Zeitplan für das Heizungsgesetz vorschlagen und die Zeit bis dahin nutzen, um es grundsätzlich zu überarbeiten", sagte der energiepolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Michael Kruse, der "Rheinischen Post" (Samstag).

Kruse spielte dabei auf die Affäre um Staatssekretär Patrick Graichen an. Habeck (Grüne) hatte am Mittwoch dessen Rückzug angekündigt, nachdem Graichen in zwei nachvollziehbaren Fällen Privates und Berufliches nicht ausreichend getrennt hatte. Kruse sagte mit Blick auf das Gesetz: "Die Beratungen können ohne Ansprechpartner im Wirtschaftsministerium nicht fortgesetzt werden."