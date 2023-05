Hemdenhersteller Olymp will 2024 Vor-Pandemie-Niveau erreichen

BIETIGHEIM-BISSINGEN (dpa-AFX) - Der Hemdenhersteller Olymp will nächstes Jahr wieder das Vor-Corona-Niveau erreichen. Das klassische Hemd sei während der Pandemie ganz besonders unter die Räder gekommen, sagte Geschäftsführer Mark Bezner der Deutschen Presse-Agentur. Dementsprechend sei der Umsatz unter Druck gekommen. Die Geschäfte gingen nun wieder in die richtige Richtung. Das Unternehmen müsse jetzt daran arbeiten, so schnell wie möglich wieder das Niveau von 2019 zu erreichen. "Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr dorthin kommen", sagte Bezner. Dieses Jahr werde das noch nicht gelingen, dazu seien die Verwerfungen noch zu groß.

Mit dem Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof und dem Modehändler Peek & Cloppenburg befänden sich im Augenblick zwei der wichtigsten Kunden in einem Schutzschirmverfahren. Unter den Häuserschließungen bei Galeria werde Olymp leiden. Hinzu komme eine immer noch sehr angespannte Konsumlage.