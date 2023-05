HIROSHIMA (dpa-AFX) - Entwicklungsorganisationen haben sich enttäuscht über die Ergebnisse des Gipfels der führenden demokratischen Industrieländer (G7) gezeigt. Nach der Veröffentlichung der Beschlüsse des Treffens im japanischen Hiroshima am Samstag sagte Max Lawson von Oxfam: "Die G7 haben den globalen Süden in Hiroshima im Stich gelassen." Es habe keinen Schuldenerlass gegeben. Auch sei nicht genug Geld im Kampf gegen den Hunger zugesagt worden. "Die G7 können unzählige Milliarden aufbringen, um Krieg zu führen, können aber nicht einmal die Hälfte dessen bereitstellen, was die Vereinten Nationen für die schwersten humanitären Krisen benötigt."

Die G7 haben in ihrem Kommuniqué zugesagt, 21 Milliarden US-Dollar bereitzustellen, "um die sich in diesem Jahr verschärfenden humanitären Krisen zu bewältigen, einschließlich der Antwort auf die dringende Nahrungskrise". Die Vereinten Nationen hatten den Bedarf allerdings auf 55 Milliarden beziffert.