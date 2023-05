Ball der Wirtschaft 2023 - ein Fest des Aufbruchs / 71. Auflage des VBKI-Balls / Sechs Live-Bands / 1.800 Führungskräfte feiern den Frühling (FOTO)

Berlin (ots) - Die Wartezeit war lang, umso ausgelassener fiel die Stimmung aus:

Nach mehr als drei Jahren coronabedingter Zwangspause präsentiert sich der 71.

Ball der Wirtschaft des Vereins Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI) als

ein Fest des Aufbruchs: Rund 1800 Gäste feiern ausgelassen im Hotel

InterContinental Berlin - darunter viele bekannte Gesichter aus Berlins

Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.



In seiner Eröffnungsansprache rief VBKI-Präsident Markus Voigt die versammelten

Spitzen aus Wirtschaft, Landespolitik und Stadtgesellschaft zu einer neuen

Kultur des Miteinanders auf: "Wir alle, Fußgänger, Fahrrad-, Autofahrer oder

ÖPNV-Nutzer, Mieter oder Vermieter, ob in Mitte wohnend oder in Köpenick

zuhause, ob hier gebürtig oder zugezogen - wir sind erst einmal Berliner und

identifizieren uns mit dieser Stadt. Wenn es uns gelingt, das Gemeinsame und

Verbindende zu betonen, dann haben wir alle Chancen auf eine großartige Zukunft

in dieser Stadt." In diesem Sinne, so Voigt weiter, sollten sich Regierungs- wie

Oppositionsparteien gleichermaßen für Berlin stark machen, "konstruktiv,

pragmatisch und im gesamtstädtischen Interesse".