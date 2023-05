EuGH Verbraucher muss bei fehlender Widerrufs-Aufklärung für Dienstleistung nichts bezahlen / Dr. Stoll & Sauer sieht Verbraucherrechte gestärkt

Lahr (ots) - Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat mit Urteil vom 17. Mai 2023

zum Widerrufsrecht die Rechte der Verbraucher enorm gestärkt. Wenn ein

Unternehmen es versäumt, den Kunden über sein Widerrufsrecht aufzuklären, trägt

er als Dienstleister im Falle eines Widerrufs das Risiko, entschied der

Europäische Gerichtshof (EuGH). Dabei spielte es im konkreten Fall keine Rolle,

dass die Dienstleistung bereits erbracht und eine Rechnung ausgestellt worden

war. Der Kunde musste für die Dienstleistung nichts bezahlen, wenn er den

Vertrag widerruft. Der Grund dafür ist, dass das Unternehmen es versäumt hat,

den Kunden über sein Widerrufsrecht zu informieren. In einem solchen Fall hat

das Unternehmen weder Anspruch auf Zahlung noch auf Ersatzleistung, heißt es in

dem Urteil ( Az.: C-97/22 (https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?t

ext=&docid=273787&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1) ).



