In seiner Grundsatzrede auf dem Gipfeltreffen zwischen China und Zentralasien, das am Freitag am Ausgangspunkt der alten Seidenstraße stattfand, erinnerte der chinesische Präsident Xi Jinping an die jahrtausendealte Freundschaft und lobte die Beziehungen, die in der neuen Ära vor Kraft und Vitalität strotzen.

Bei der Erläuterung, wie eine chinesisch-zentralasiatische Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft aufgebaut werden kann, betonte Xi die Notwendigkeit gegenseitiger Unterstützung, gemeinsamer Entwicklung sowie der Aufrechterhaltung universeller Sicherheit und ewiger Freundschaft.

An dem Gipfeltreffen von Donnerstag bis Freitag nahmen der kasachische Präsident Kassym-Jomart Tokajew, der kirgisische Präsident Sadyr Japarow, der tadschikische Präsident Emomali Rahmon, der turkmenische Präsident Serdar Berdimuhamedow und der usbekische Präsident Schawkat Mirzijojew teil.

Bei ihren Treffen oder Gesprächen mit Xi brachten die Staats- und Regierungschefs ihre Zuversicht und Entschlossenheit zum Ausdruck, die Zusammenarbeit mit China zu verstärken, und bekundeten ihre Unterstützung für die von China vorgeschlagenen Initiativen zur globalen Entwicklung, Sicherheit und Zivilisation.

Tempovorgabe für die BRI-Kooperation (Neue Seidenstraße = Belt and Road Initiative)

In Zentralasien nahm die Belt and Road Initiative (BRI) ihren Anfang. In einer Rede an der Nasarbajew-Universität in Kasachstan im September 2013 schlug Xi zum erstmals den Aufbau des Wirtschaftsgürtels an der Seidenstraße vor. Einen Monat später schlug er in Indonesien den Bau der maritimen Seidenstraße des 21. Jahrhunderts vor.

„In den letzten zehn Jahren haben China und die zentralasiatischen Länder eng zusammengearbeitet, um die Seidenstraße vollständig wiederzubeleben, die zukunftsorientierte Zusammenarbeit aktiv zu vertiefen und unsere Beziehungen in eine neue Ära zu führen", sagte Xi in seiner Rede.