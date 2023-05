Wirtschaft Porsche legt Bekenntnis zur Elektromobilität ab

Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der Autohersteller Porsche will in seiner Produktion künftig auf E-Mobilität setzen. "Wir bekennen uns klar zur Elektromobilität", sagte Porsche-Beschaffungsvorständin Barbara Frenkel Ippen-Media.



Gleichzeitig wolle man mit E-Fuels die Dekarbonisierung der Flotte vorantreiben. Der Sportwagenbauer hatte Ende 2022 mit der Produktion von E-Fuels begonnen, um einen Herstellungsprozess in industriellem Maßstab zu implementieren. "Den synthetischen Kraftstoff aus Chile haben wir bereits in unseren Autos getestet", sagte Frenkel.