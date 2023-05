LONDON (dpa-AFX) - Erstmals seit dem Brexit gibt es einen Lichtblick im deutsch-britischen Außenhandel. Ein Drittel aller Unternehmen erwarte 2023 Umsatzsteigerungen in Großbritannien, ergab eine Umfrage der Prüfgesellschaft KPMG und der britischen Handelskammer in Deutschland (BCCG), die der Deutschen Presse-Agentur in London vorlag. Für den mittelfristigen Blick über die kommenden fünf Jahre sind sogar knapp die Hälfte (48 Prozent) optimistisch. KPMG und BCCG sprachen von einer Trendwende.

Allerdings hinterlässt der Brexit weiter Spuren: Selbst drei Jahre später beklagt gut die Hälfte (51 Prozent) der Unternehmen eine schlechtere Wirtschaftslage, nur 14 Prozent sehen eine Verbesserung. Zwar planen mehr als doppelt so viele Unternehmen wie noch 2021 kleinere Investitionen von bis zu fünf Millionen Euro in den kommenden drei Jahren in Großbritannien. Hohe Investitionen von mehr als 250 Millionen Euro hat aber keine der befragten Firmen vor.