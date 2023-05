SUHL (dpa-AFX) - Die Zeitung "Freies Wort" zum G7-Gipfel:

"Die G7-Staaten lernen aus alldem hoffentlich weit über den Ukraine-Krieg hinaus: Interessant ist ihr Club vor allem dann, wenn er seine Türen für andere öffnet. In einer multipolaren Welt, in der China immer mächtiger wird, müssen diejenigen, die es einstmals nicht nötig zu haben schienen, beständig Allianzen schmieden. In Elmau und Hiroshima haben sie damit zumindest begonnen."/yyzz/DP/men