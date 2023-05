Von der Leyen und Michel nahmen wie auch Yoon zuvor am G7-Gipfeltreffen demokratischer Wirtschaftsmächte im japanischen Hiroshima teil. Südkorea gehörte zu den Gastländern. Die EU und Südkorea begehen dieses Jahr den 60. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen./dg/DP/men

SEOUL (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel kommen am Montag in Seoul mit dem südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol zusammen. Beide Seiten wollen unter anderem über die sicherheitspolitische Zusammenarbeit, den gemeinsamen Kampf gegen den Klimawandel und Handelsfragen beraten. Auch wird erwartet, dass Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine und die weitere Unterstützung Kiews eine wichtige Rolle spielen werden.

Von der Leyen und Michel zu EU-Südkorea-Gipfel in Seoul

