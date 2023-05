AUGSBURG (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds Torwart Gregor Kobel ist "extrem überzeugt", dass sein Team am kommenden Samstag als Meister der Fußball-Bundesliga feststehen wird. "Wir haben die ganze Zeit daran geglaubt. Es wird Zeit, weil wir haben einfach diese Qualität in der Mannschaft", sagte der Schweizer nach dem 3:0 beim FC Augsburg am Sonntag.

Seine Mannschaft stimmte Kobel auf eine schwierige letzte Woche ein. "Wir sind jetzt in der Pole Position. Es wird sicherlich sehr viel Druck da sein. Daher müssen wir alles so simpel wie möglich gestalten", forderte der 25 Jahre alte Keeper und prognostizierte "spannende Tage".