DAX-Killer Lars Wißler: Die nächste große Hürde wartet schon auf den S&P 500

Beim S&P 500 geht es laut Lars Wißler, Chef des "Aktie der Woche"-Börsendienstes, in dieser Börsenwoche bereits in Richtung 4.500 Punkte. In der letzten Woche sei die "Währungsbewegung" ein Klotz am Bein des wichtigsten US-amerikanischen Aktien-Index gewesen:

"Der Ausbruch scheint gelungen zu sein. Wie so häufig bewegte sich der Markt dann doch noch in der letzten Minute. Seit Wochen habe ich die unterliegende Stärke kommentiert und die wichtige Marke im S&P 500 bei 4.200 Punkten hervorgehoben. Auch wenn der S&P nun am Freitag nochmal an diesem Punkt versagt hat, ist es doch vor allem die Währungsbewegung, die hier negative Auswirkungen hatte.