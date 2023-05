Das führende digitale Finanzunternehmen Privat 3 Money kündigt Marketingkampagne mit British Airways an

Ab diesem Sommer wird P3 seine innovativen Finanzdienstleistungen auf den digitalen Bildschirmen in den Gold-, Concorde First Class- und Ankunftslounges der Fluggesellschaft am Flughafen Heathrow bewerben. Die Marke wird im High Life Magazine von British Airways vertreten sein und auch ihre erste Videowerbung starten, die im Rahmen der Bordunterhaltung der Fluggesellschaft gezeigt wird.

Privat 3 Money wurde im Jahr 2020 gegründet und hat die digitale Premier-Finanzbranche revolutioniert, indem das Unternehmen eine wahrhaft digitale Alternative zu traditionellen Finanzinstituten anbietet. Das Unternehmen hat den Zugang zu Einlagen, Zahlungen, Devisen und Wertpapierhandel für das digitale Zeitalter neu konzipiert und ermöglicht Finanztransaktionen von überall auf der Welt über das Smartphone, während es gleichzeitig den persönlichen Kundenservice bietet, der für traditionelle Privatfinanzgesellschaften steht.

Das einzigartige Verständnis der Kundenanforderungen hat das Unternehmen zur Bankalternative der Wahl für High-Net-Worth-Personen gemacht, und die Partnerschaft mit British Airways ist eine weitere Expansion der globalen Ausrichtung und des Ansatzes des Unternehmens und ermöglicht es P3, Menschen auf der ganzen Welt zu erreichen.

Anlässlich der Ankündigung äußerte Reda Bedjaoui, Gründer und CEO von P3, seine Begeisterung und sagte: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit British Airways, einer weltbekannten Fluggesellschaft, die sich wie wir dafür engagiert, außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu bieten."

Unsere Kampagne wird es uns ermöglichen, vermögende Privatpersonen sowohl hier im Vereinigten Königreich als auch bei ihren Reisen auf einigen der verkehrsreichsten Flugstrecken anzusprechen, und dies stellt für Privat 3 Money eine spannende Gelegenheit dar, unsere innovativen Finanzdienstleistungen einem globalen Publikum vorzustellen.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um unseren Kunden erstklassige Serviceerlebnisse zu bieten, die unsere gemeinsamen Werte von Exzellenz, Innovation und Kundenorientierung widerspiegeln."

Keith Martin, Vertreter von BA Media, kommentierte die Nachricht wie folgt: „BA Media ist immer auf der Suche nach Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Unternehmen, die interessante Produkte und Dienstleistungen für den Kundenstamm von British Airways anbieten. Als wir mit P3 sprachen, wurde uns klar, dass die Präsentation des einzigartigen Finanzdienstleistungsangebots des Unternehmens perfekt auf den Kundenstamm von British Airways abgestimmt ist, da HNW, Geschäftsreisende und Executive Club-Mitglieder mit Silver- und Gold-Karte die angebotenen Dienstleistungen als wertvolles Hilfsmittel bei ihren grenzüberschreitenden Aktivitäten sehen würden."

Die Neuigkeiten in Bezug auf BA sind die neuesten in einer Reihe von Ankündigungen von P3. Das Fintech-Unternehmen hat kürzlich seine Partnerschaft mit dem globalen Blutkonserven-Vertriebsunternehmen Goffs erneuert.

