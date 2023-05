The Battery Show Europe kommentiert den boomenden europäischen Batteriemarkt, dessen Wachstum von Elektrofahrzeugen bestimmt wird

Informa Markets Engineering, Rob Shelton, Director von The Battery Show Europe, zeigt die Zukunftsperspektiven für den europäischen Batterie- und Elektrofahrzeugmarkt auf, da die EU auch weiterhin an der Spitze der internationalen Bemühungen im Bereich Batterietechnologie steht

Stuttgart, Deutschland / Accesswire / 22. Mai 2023 / Der Batteriemarkt ist mit einem Wert von aktuell über USD $250 Mrd. derzeit eine der größten wachsenden Industrien in Europa, was vor allem auf die gestiegenen Ausgaben für Elektrofahrzeuge zurückzuführen ist. Allein in Europa sind 2,3 Millionen Plug-in-Elektrofahrzeuge zugelassen, und in nordeuropäischen Ländern machten Elektrofahrzeuge im Jahr 2021 mehr als 30 Prozent des Neuwagenumsatzes aus. In jüngster Zeit hat sich der Batteriemarkt in zahlreichen Bereichen weiterentwickelt, darunter Elektro- und Hybridfahrzeuge, Elektroantriebe für Nutzfahrzeuge und Betriebssysteme mit künstlicher Intelligenz, die allesamt eine große Rolle dabei gespielt haben, Elektro- und Hybridfahrzeuge zugänglicher, sicherer und kostengünstiger zu machen.

https://www.accesswire.com/users/newswire/images/755681/batteryshowev. ...

Der Markt für Elektrofahrzeuge wird voraussichtlich weiter wachsen, da die Verbraucher den Kauf von Elektro- und Hybridfahrzeugen in den Vordergrund stellen. Welche Vorteile bieten Elektrofahrzeuge? Elektrofahrzeuge kommen sowohl Verbrauchern als auch Herstellern zugute. So können Unternehmen beispielsweise durch das Angebot einer Infrastruktur zum Aufladen von Elektrofahrzeugen und die Umstellung von Fahrzeugflotten auf Elektrofahrzeuge eine glaubwürdige Rolle bei der Reduzierung der globalen Treibhausgasemissionen spielen und eine breitere Einführung von Elektrofahrzeugen unterstützen. Am vorteilhaftesten für den Verbraucher sind die Wartungs- und Ladekosten bei Elektrofahrzeugen, die in der Regel niedriger sind, und vollelektrische Antriebsstränge haben weniger bewegliche Teile als herkömmliche Verbrennungsmotoren, sodass sie weniger Wartung und keinen Ölwechsel erfordern.

„Die europäische Elektrofahrzeugindustrie ist auf der Überholspur, in Bezug auf Innovation führend und bereitet uns den Weg in eine nachhaltige Zukunft. Mit einer starken Kombination aus visionären Strategien, unerbittlichen technologischen Fortschritten und kompromisslosem Umweltbewusstsein sind Elektrofahrzeuge nicht nur dazu bereit, in Europa erfolgreich zu sein, sondern sich auch durchzusetzen“, so Rob Shelton, Event Director, Battery Show Europe.