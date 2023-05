Das Unternehmen hinter dem Produkt, SiBionics, wurde 2015 gegründet und hat seinen Sitz in Shenzhen, der Innovationshauptstadt Chinas, sowie einen Forschungsstandort in Los Angeles. Mit der Forschung und Entwicklung medizinischer aktiver Implantation und medizinischer künstlicher Intelligenz als Geschäftskern konzentriert sich SiBionics auf das intelligente Management von Diabetes. Das Unternehmen verfügt über 12 Patente für die Erfindung der Kerntechnologie von CGM-Produkten und ist ein Einhorn-Unternehmen im Bereich der medizinischen Innovation in China.

Im November 2021 brachte ein innovatives medizinisches Technologieunternehmen in China, Shenzhen SiBionics Co., Ltd. (im Folgenden als SiBionics bezeichnet), Chinas erstes kalibrierungsfreies All-in-One-CGM-Produkt (kontinuierliche Blutzuckermessung) auf den Markt – SIBIONICS CGM hat seine Innovationsleistungen im Bereich Medizinprodukte somit erfolgreich unter Beweis gestellt.

SHENZHEN, China, 22. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Shenzhen SiBionics Co., Ltd. hat angekündigt, die CE-Zertifizierung zu beantragen, in der Hoffnung, dass SIBIONICS CGM mehr Diabetes-Patienten und medizinischen Einrichtungen zugute kommt, indem es ihnen eine bessere Erfahrung bei der Blutzuckermessung sowie verfeinerte und personalisierte Gesundheitslösungen bietet und zu Chinas Stärke im Bereich Gesundheit und Frieden beiträgt.

Shenzhen SiBionics Co., Ltd. beantragt die CE-Zertifizierung für SIBIONICS CGM

