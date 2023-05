Unter dem Vorstandsvorsitzenden Timotheus Höttges ist der ehemalige Staatskonzern in nie gekannte Höhen bei Gewinn aber auch bei der Verschuldung gewachsen. Der Erfolg hängt jedoch vor allem an der US-Tochter T-Mobile US, die über zwei Drittel der Konzernumsätze erwirtschaftet. Der Wettbewerb auf dem US-Markt nahm zuletzt stark zu. Für T-Mobile wird es immer schwieriger, weiter zu wachsen. Um die US-Tochter auf Dauer kontrollieren zu können, musste die Telekom ihren Anteil von 43,2 Prozent auf über 50 Prozent erhöhen. Problematisch erscheint jedoch der Preis der US-Tochter. T-Mobile US ist sehr erfolgreich, weshalb die Aktie immer teurer wurde. Mittlerweile ist T-Mobile US das wertvollste Telekomunternehmen der Welt.

Die Aktie der Deutschen Telekom gehörte 2022 zu den großen Gewinnern im DAX. Auch 2023 hat vielversprechend begonnen. Zurückblickend bildete der Kursabschwung aufgrund des beginnenden Ukrainekrieges ein partielles Tief am 7. März 2022 bei 14,47 Euro aus. Der Rebound lief ausgehend vom Tief in Form eines Aufwärtstrends bis zum Kernwiderstand bei rund 19,24 Euro am 2. Juni 2022. Dieses Kursniveau wurde seit Anfang Juni insgesamt 6-mal getestet und am 5. Januar 2023 nachhaltig überschritten. Seit 5. Januar 2023 hat sich ein Aufwärtstrend ausgebildet, der aktuell noch intakt erscheint, obwohl der Kurs vom partiellen Hoch bei 23,13 Euro am 5. April etwas zurückgekommen ist. Die Kurssteigerung basiert auf guten Kennzahlen. Bis ins Jahr 2025 ist auf Basis 2022 ein Zuwachs beim Gewinn pro Aktie von 25 Prozent geplant, was das erwartete KGV 2025 auf aktuell 10,83 senkt. Auch die geplanten Dividendenrenditen in den Jahren 2023 bis 2025 liegen durchschnittlich über 3,5 Prozent. Für das Jahr 2025 wird aktuell mit einer Rendite von 4,49 geplant.

Deutsche Telekom AG (Tageschart in Euro) Tendenz: