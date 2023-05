Immobilien-Experte mahnt Hohe Belastungen führen bei Vermietern zunehmend zu Zwangsverkäufen (FOTO)

Monheim am Rhein (ots) - Bereits vor einem Jahr warnten Verbände vor vermehrten

Mietschulden, jetzt könnte dieses Problem akut werden und sich auch für

Vermieter zu einer Krise auswachsen. Darauf weist Immobilien-Experte Thorsten

Bader hin, Geschäftsführer der B&B Optimal GmbH, die mit

http://www.immobilien-erfahrung.de ein Portal rund um das Thema Immobilien

betreibt. Als Eigentümer einer Hausverwaltung erlebt Bader die Problematik

aktuell verstärkt. "Inflation und explodierende Energiekosten sind Treiber der

Kostenspirale, in diesen Monaten flattern Mietern dazu die höheren

Nebenkostenabrechnungen für das Jahr 2022 ins Haus. Das überfordert im

Gesamtpaket viele finanziell", konstatiert Bader.



Vor allem Menschen mit niedrigem Einkommen könnten eine beispielsweise dreimal

höhere Nachzahlung als üblich kaum stemmen. Allerdings muss der Brennstoff bzw.

sämtliche Betriebskosten in jedem Fall vom Vermieter bezahlt werden, auch wenn

der Mieter nicht in Lage ist, die Nachzahlungen aus den

Betriebskostenabrechnungen zu begleichen. Die Energiepreisbremse greift erst ab

2023 und "ist auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein", so Bader. Wer ein

niedrigeres Einkommen hat, bekommt die aktuell steigenden Nebenkosten und die

allgemeine Inflation besonders zu spüren. Daher entstehen in vielen Fällen auch

Mietschulden.