19.05.2023 -

Das verrückte Labyrinth

Mit dem Beginn des G7-Treffens diese Woche in Hiroshima zeigen die Siedler von Catan wieder einmal Activity im verrückten Labyrinth des Spiels des Lebens. Biden verkündet bereits im Vorfeld Spitz pass auf und nennt neue Sanktionen gegen das Putin-Regime. Währenddessen spielt er zuhause Monopoly mit den Republikanern um die Schuldenobergrenze Amerikas. Kurz zuvor einigen sich die Ukrainer und Russen im Hase und Igel-Verfahren auf ein neues Getreideabkommen und in Deutschland spielt Wirtschaftsminister Robert Habeck jetzt Uno, da sein Staatssekretär Patrick Graichen ab sofort Tabu ist. Das bringt Habeck in eine Kniffel-ige Situation, da die Gegenspieler des umstrittenen Gebäudeenergiegesetzes jetzt eine Schach- Matt-Situation ausmachen. Die Börse dagegen arbeitet sich Zug um Zug nach oben und hat nach den vorsichtigen Äußerungen von US-Präsident Biden zur Beilegung des Schuldenstreites diese Woche das Go. Qwixx springt der Dax über die 16.000-Punkte-Marke. Für alle Börsenbären gilt:

Mensch ärgere dich nicht

Hauptversammlungen fluteten diese Woche den Terminkalender. Im Flottenmanöver mit den Aktionären verkündeten alleine in Deutschland an einem Tag mehr als 20 Aktiengesellschaften ihre Zahlen. Und Bingo: Egal ob Deutsche Bank, Commerzbank oder Siemens, die Gewinne können sich sehen lassen. Der Dax mit Rückenwind aus den USA auf dem Weg zu neuen Höchstständen. SAP kündigt ein 5 Milliarden schweres Aktienrückkaufprogramm an, die Deutsche Bank fährt einen Rekordgewinn ein wie zuletzt vor 15 Jahren und Siemens liefert Rekordzahlen. Die Software AG dagegen erhält gleich mehrere Angebote im Übernahme-Poker. Cluedo: Die Kurse steigen, die Dividenden fließen, Aktienrückkäufe werden angekündigt und Übernahmen laufen. Man könnte auch sagen Vier gewinnt! Aktionärsschützer dagegen sehen im HV-Mau Mau, also der dichten Ballung vieler Aktionärstreffen, die organisierte „Flucht vor den Aktionären“, da man unmöglich gleichzeitig überall sein kann, um kritische Fragen zu stellen. Im Spiel des Wissens fordern sie daher eine Entzerrung der Hauptversammlungstermine. Ich sage nur Mensch ärgere dich nicht. Apropos:

Fang den Hut

Die Börse spielte diese Woche wieder einmal Stratego mit den Investoren. Und während die einen weiter hoffen, dass der Jenga-Turm der Kurse einbricht, setzen die andere auf die Entlohnung eben dieses Risikos. Ich habe in einem aktuellen n-tv Interview Anlegern zu FANG den Hut geraten. Wahrscheinlich aber nicht so wie Sie es glauben, denn ich habe das Akronym neu belebt. Hier geht’s zur Aufzeichnung: Was hinter FANG 2.0 steckt. Und was hat diese Woche auch noch eine Rolle gespielt? Ach ja, die Jeans feiert ihren 150. Geburtstag. Und wer hat sie erfunden? Richtig, ein Deutscher namens Levi Strauss. Wer brachte sie groß raus? Richtig, Amerika. Und die Deutsche Post will das Briefporto erhöhen. Das moderne Postwesen, auch so eine deutsche Erfindung, die die Amerikaner über den Pony Express bis zu Fedex kopiert haben. Aber bei Brettspielen ist Deutschland noch Weltmeister. Das erfolgreichste dürfte wohl Mensch ärgere dich nicht sein, ein deutscher Exportschlager, der in vielen Ländern der Welt mit unterschiedlichen Namen zu haben ist. Vielleicht spielen Sie am kommenden Wochenende auch wieder einmal einen Klassiker oder Sie warten einfach auf nächste Woche und bekommen in meiner Kolumne einen Fundus an Wörtern für Ihre nächste Scrabble-Herausforderung.