Gold und Goldaktien seitwärts

Seite 2 ► Seite 1 von 3

5 Männer des Remmo-Clans erbeuten Schmuckstücke und Diamanten im Gesamtwert von 116,8 Mio Euro aus dem Grünen Gewölbe in Dresden.Die Staatsanwaltschaft macht Schadensersatz in Höhe von 89,0 Mio Euro geltend, da der größte Teil der Schmuckstücke nicht zurückgegeben wurde.Die Täter werden verurteilt, für den Schaden am Schloss und an der Vitrine aufzukommen, der mit über 1,0 Mio Euro angegeben wird.Kommentar: Keine weiteren Fragen.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem festeren Dollar nach (aktueller Preis 58.801 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber notiert unverändert (aktueller Preis 23,73 $/oz, Vortag 23,72 $/oz). Platin stabilisiert sich (aktueller Preis 1.063 $/oz, Vortag 1.060 $/oz). Palladium kann zulegen (aktueller Preis 1.482 $/oz, Vortag 1.455 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 74,73 $/barrel, Vortag 75,59 $/barrel).Der MSCI-Goldminenindex verbessert sich um 0,4 % auf 444,03 $. Der MSCI-Silberminenindex verbessert sich um 0,5 % auf 403,57 $. Bei den Standardwerten kann sich Kinross 1,0 % befestigen. Bei den kleineren Werten steigen Orla 4,9 % und Karora 4,6 %. Chesapeake geben 3,6 %, Aura 3,3 % und Intern. Tower Hill 3,1 % nach. Bei den Silberwerten steigen Metallic 10,0 % und Guanajuato 3,3 %.