Die Wall Street Mitte letzter Woche mit einem Ausbruch nach oben, der Dax sogar mit einem neuen Allzeithoch - ist nun, wie eine Headline von Bloomberg lautet, "eine Sorge nach der anderen ganz locker vom Tisch gewischt"? Das zumindest ist die derzeitige Wahrnehmung der euphorisierten, daueroptimistischen Wall Street. Es herrscht wieder die Angst etwas zu verpassen (FOMO). Man könnte sagen: der Verstand wird derzeit durch Gier ersetzt! Alles wird durch eine rosarote Brille gesehen, Gründe für den Einstieg in bereits extrem teure Wall Street-Aktienmärkte gesucht. Paradebeispiel dafür ist der KI-Hype um Nvidia, der bereits absurde Züge annimmt (am Mittwoch Zahlen des Unternehmens). Aber jeder Hype beginnt auf dieselbe Weise - und endet auf die selbe Weise: mit dem Platzen der Blase! Der Dax ist sicher nicht in einer Blase - aber ohne Dividenden wäre er unveränert zum Jahr 2000..

Hinweise aus Video:

1. Fed: Zinssenkung sehr unwahrscheinlich – Druck auf Anleihemärkte

2. S&P 500 probt Ausbruch, Dax mit neuem Allzeithoch – und jetzt?

3. Wie China das schwache Russland ausnutzt

Das Video "Wall Street, Dax: Verstand wird durch Gier ersetzt!" sehen Sie hier..