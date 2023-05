Immer noch keine Einigung im Schuldenstreit

Eigentlich sollten sich Demokraten und Republikaner bis Ende der vergangenen Woche über eine Anhebung der Schuldenobergrenze geeinigt haben. Vergebens haben die Anleger auf die erlösende Nachricht gewartet. Wir stellen die Einschätzung der Experten von IG vor…

Die Sanduhr rinnt, die Zeit verrinnt

Nun soll es am heutigen Montag zu einem Spitzengespräch zwischen US-Präsident Biden und dem Sprecher des Repräsentantenhauses McCarthy kommen. Doch die Zeit läuft ab. Finanzministerin Janet Yellen hat erneut betont, ab dem 1. Juni droht den Vereinigten Staaten der Zahlungsausfall. Die Finanzmärkte reagieren darauf bislang recht gelassen. Der DAX notiert aktuell mit 16.274 Punkten gerade einmal 0,1% im Minus. Ende der vergangenen Woche wurde mit 16.331 Zählern ein neues Allzeithoch im Handelsverlauf markiert. Auch an der Wall Street und der Börse in Tokio ging es zuletzt deutlich aufwärts. Im Augenblick scheinen die Anleger die drohende Gefahr einfach zu verdrängen. Dies könnte die Ruhe vor dem Sturm sein. Ein Zahlungsfall hätte fatale Folgen für die weltweiten Börsen sowie für die globale Konjunktur.