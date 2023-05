DAX gibt nur leicht nach – Erstaunliche Gelassenheit in Sachen US-Schuldenstreit

Wird über eine notwendige Anhebung der Schuldenobergrenze keine Einigung erzielt, droht schon in nicht mal mehr zwei Wochen der USA die Zahlungsunfähigkeit. Aus der Gelassenheit der Börse ob dieses Themas könnte so schnell ein Partykiller werden, die Fallhöhe des Deutschen Aktienindex ist mit dem neuen Allzeithoch nicht kleiner geworden.

Aus technischer Sicht sind mit dem neuen Rekord zumindest die Voraussetzungen für eine Fortsetzung der Rally in den kommenden Tagen und Wochen gegeben. Dennoch ist auch deshalb Vorsicht geboten, weil die Anleger neben dem Schuldenstreit die vielen dunklen Wolken am Horizont wie die weiterhin hohe Inflation, den Krieg in der Ukraine und die Probleme im US-Bankensektor derzeit ignorieren. Die Stimmung kann jederzeit umschlagen, dann wäre eine Korrektur im DAX bis in den Bereich um 14.500 Punkten möglich.

Das Plus im DAX seit Oktober vergangenen Jahren beträgt nun stolze 40 Prozent. Ein starker Bullenmarkt, der immer weiter durch die Tatsache gefüttert wird, dass viele Fondsmanager und andere professionelle Marktteilnehmer auf einen Rücksetzer warten, der bisher nicht kam. Sie müssen den Kursen nachrennen und treiben damit den Aktienmarkt weiter nach oben.