Die Allianz-Aktie (ISIN: DE0008404005) konnte von ihrem Jahrestief bei 156,22 Euro vom 28. September 2022 bis zum 2. Mai 2023 um 46 Prozent auf 228,40 Euro zulegen. Danach rutschte sie – auch wegen des Dividendenabschlages von 11,40 Euro vom 4.5.23 - auf ihr aktuelles Niveau bei 211,30 Euro ab.

Wegen den über den Expertenerwartungen liegenden Quartalszahlen und des starken Wachstums der Erträge aus der Schaden- und Unfallversicherungssparte bekräftigten Experten in den neuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 309 Euro (Berenberg Bank) ihre Kaufempfehlungen für die Allianz-Aktie. Wer nun eine Investition in die Allianz-Aktie in Erwägung zieht und gleichzeitig das Kursrisiko des direkten Aktienkaufes reduzieren möchte, könnte den Kauf eines Bonus- und/oder Discount-Zertifikates in Erwägung ziehen.