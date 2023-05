Der Kunde sagt nein? 3 Wege, um ihn doch noch zu überzeugen (FOTO)

Berlin (ots) - Nach der Ablehnung eines Kunden geben viele Verkäufer zu schnell

auf - dabei fängt das richtige Verkaufen an dieser Stelle erst an. "Kunden sagen

oft Nein - meinen damit aber nur 'nicht jetzt' oder 'ich bin noch unsicher' -

ein guter Verkäufer geht jetzt die Extrameile und findet heraus, wo der Schuh

drückt", sagt Fabian Durek.



"Dabei können Empathie und klare Argumente Kunden überzeugen", erklärt der

Vertriebsprofi. Er gilt mit tausenden Beratungsgesprächen im Door2Door-Geschäft

als einer der erfahrensten Experten der Branche und bildet jährlich zahlreiche

Vertriebe aus. Gerne verrät Durek in diesem Artikel drei Wege, wie Verkäufer

ihre Kunden doch noch überzeugen.