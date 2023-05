DDN QLC SSD-Speicher mit 10-facher Geschwindigkeit für KI und Rechenzentren jeder Größenordnung

Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Neuartige Architektur von DDN kombiniert

QLC- und TLC-SSDs mit Disk Drives und KI-Kompressionstechnologien zu einem

kostenoptimierten, energieeffizienten Hybrid-Speicher



DDN® (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3871238-1&h=3682551694&u=https%3A%2F%2

Fddn.com%2F&a=DDN%C2%AE) , der führende Anbieter von Lösungen für künstliche

Intelligenz (KI) und Multicloud-Datenmanagement, gab heute einen entscheidenden

Durchbruch für seine All-Flash- und Hybrid-Speicherlösungen bekannt. Die

Parallel-File-System-Technologie von DDN in Verbindung mit KI und

rechenzentrumsspezifischer Datenkompression verspricht eine größtmögliche

Leistungseffizienz für generative KI, maschinelles Lernen und andere

Hochleistungsanwendungen in Unternehmen.





Die neuen AI400X2 QLC (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3871238-1&h=3723675886&u=https%3A%2F%2Fwww.ddn.com%2Fproducts%2Flustre-file-system-exascaler%2F&a=AI400X2+QLC) - und Hybrid-Storage-Arrays von DDN kombinieren das Parallel FileSystem von DDN mit einer neuartigen clientseitigen Datenkomprimierung. Dassteigert die Leistung um das 10-Fache, die effektive Kapazität um das 15-Facheund halbiert den Platzbedarf im Rechenzentrum. Die bei anderenDatenspeicherlösungen notwendigen komplexen Vernetzungen entfallen damit ebensowie Performance-Engpässe.Da die DDN-Appliances den gesamten Datenpfad verwalten und optimieren, haben siedirekten Einfluss auf die Anwendungsleistung. Darüber hinaus kommt die Plattformmit weniger Infrastruktur aus, senkt den Stromverbrauch und verringert denPlatzbedarf im Rechenzentrum."Die heutigen QLC Scale-Out NAS-Systeme punkten mit niedrigen Kosten und hoherKapazität. Allerdings sind sie extrem ineffizient, was IOPS, Durchsatz undLatenzzeiten angeht. Das macht sie für Hochleistungsumgebungen wie KI,maschinelles Lernen und Echtzeitanwendungen ungeeignet", so Dr. James Coomer,SVP of Products bei DDN. "Dagegen meistern unsere Parallel-File-System- undDatenkomprimierungstechnologien, die wir in den neuen DDN AI400X2 QLC- undHybrid-Storage-Arrays einsetzen, auch anspruchsvolle Herausforderungen in diesenAt-Scale- und High-Performance-Umgebungen. Unsere Kunden profitieren von denVerbesserungen deutlich."KI-Storage setzt eine speziell konzipierte Infrastruktur voraus, die aufdatenintensive Workflows ausgelegt ist. Die generative KI sorgt derzeit zwar fürSchlagzeilen. Doch auch andere vielversprechende Anwendungen verlangen nacheffizienter, zuverlässiger und leicht skalierbarer Leistung. So beispielsweise