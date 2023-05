Besuchen Sie SINBON Electronics auf der EUROBIKE 2023 Deutschland

SINBON Electronics wurde 1989 in Taiwan gegründet und ist ein führender Anbieter von integrierten Design- und Produktionsdienstleistungen für maßgeschneiderte Verbindungslösungen. Dank seiner Expertise auf dem Gebiet der Elektromobilität verbessert SINBON mit seinen Lösungen die allgemeine Nachhaltigkeit und trägt zur Bewältigung einer globalen Herausforderung bei: dem Klimawandel. Die Gruppe konnte ihr Know-How und ihre Erfahrungen aus standardisierten Automobilanwendungen schnell auf einen kundenspezifischeren Markt wie den der autonomen Mobilität und Mikromobilität übertragen.

Die EUROBIKE ist die zentrale Plattform für die Welt des Fahrrads und der zukünftigen Mobilität. Sie ist groß geworden, weil ihre verkehrstechnische Zugänglichkeit in Kombination mit neuen Themen die Basis für Wachstum in allen Facetten schafft.

TAIPEI, 22. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Mit großer Freude geben wir bekannt, dass SINBON Electronics zum ersten Mal an der „EUROBIKE 2023" teilnehmen und auf der Messe Frankfurt vom 21. bis 23. Juni 2023 am Stand E27 in Halle 9.2 vertreten sein wird.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer