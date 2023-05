--------------------------------------------------------------

Zur Studie

- Hohe Zufriedenheit: Der Großteil der Deutschen schätzt seinen Internet- undMobilfunkanbieter - trotz weiterhin verbreiteter Probleme- Hohe Bandbreiten: Bedarf steigt langsam, aber kontinuierlich an- Hoher Stromverbrauch: Energiehunger von WLAN-Routern animiert zum AustauschTrotz andauernder Debatten rund um den Glasfaserausbau oder über Funklöcher imMobilfunknetz: Die große Mehrheit der deutschen Verbraucherinnen und Verbraucherhat an ihren Breitband- und Mobilfunknetzbetreibern nur wenig auszusetzen. Sindin puncto Internetanschluss ganze 79 Prozent mit ihrem derzeitigen Anbieterzufrieden, beläuft sich die Zufriedenheit mit dem jeweiligen Mobilfunkprovidersogar auf 81 Prozent.Das zeigt die dritte Ausgabe des Broadband Consumer Survey, für den Deloitte imMärz 2.000 Konsumentinnen und Konsumenten aus Deutschland befragt hat.Allerdings ist Zufriedenheit nicht mit Makellosigkeit gleichzusetzen: 27 Prozentder Survey-Teilnehmenden hat mindestens einmal im Monat Probleme mit ihremInternetanschluss, bei den Mobilfunknutzenden sind es 23 Prozent. Knapp vier vonzehn Befragten attestieren deutschen Mobilfunknetzen eine niedrigere Qualitätgegenüber ausländischen Netzen, nur 19 Prozent halten die heimischenInfrastrukturen für überlegen."Die hohe Zufriedenheit der Deutschen mit ihren Providern ist aus Anbietersichterfreulich, darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass in vielen Bereichenweiterhin Handlungsbedarf besteht", so Dieter Trimmel, Partner Strategy &Business Design TMT bei Deloitte. "Zuverlässige Breitbandinfrastrukturen sindinzwischen fundamental für unsere Lebenshaltung, entsprechend sollte der Fokusder Netzbetreiber auf der weiteren Verbesserung der Ausfallsicherheit liegen.Und beim Mobilfunk zeigt der Blick auf die Nachbarländer, dass wir bei derErschließung verbleibender Versorgungslücken besser werden müssen."Eher Marathon als Sprint: kontinuierliches Erklimmen höherer BandbreitenFür die weitgehende Zufriedenheit mit dem Status quo spricht, dass auch indiesem Jahr trotz steigender Verfügbarkeit ein rasanter Zuwachs derGigabit-Anschlüsse ausbleibt. Wie im Vorjahr surfen 2023 nur vier Prozent derBefragten mit Bandbreiten über einem Gigabit/s. Allerdings: Die kontinuierlicheVerlagerung der Geschwindigkeiten in höhere Bereiche setzt sich fort. Lag derAnteil der abonnierten Anschlüsse von 250 Mbit/s oder schneller im Jahr 2021noch bei 16 Prozent, sind es nun bereits 26 Prozent - immerhin fünf