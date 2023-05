WALTHER-WERKE stellt erstmals das neue EVO modular system auf der Power2Drive vor (FOTO)

Eisenberg (Pfalz) (ots) - Das neue EVO modular system von WALTHER-WERKE wurde

speziell für Unternehmen entwickelt, um eine zuverlässige, flexibel skalierbare

und zukunftsfähige Ladeinfrastruktur umzusetzen. Das System besteht aus

aufeinander abgestimmten Hard- und Softwarekomponenten, mit denen Planer

unterschiedliche Ladelösungen individuell zusammenstellen und

anforderungsgerecht miteinander kombinieren können. Die WALTHER-WERKE

präsentieren das System erstmals auf der Power2Drive in Halle 6 Stand B6.172.



Das Herzstück des modularen Systems bildet die Wallbox smartEVO duo. Sie verfügt

über zwei einstellbare Ladepunkte bis je 22 kW. Die Wallbox ist mit einem

Bender-Controller ausgestattet und lässt sich im Verbund mit bis zu 250

Ladepunkten vernetzen, lastoptimiert betreiben und ist optional auch als

eichrechtskonforme Variante erhältlich. Mit dem EVO modular system können je

nach Betreiberanforderung über standardisierte Kommunikationsschnittstellen

Modulkomponenten wie das Smart Meter IPD control, der Energiemanager IPD manager

oder dem Backend-System IPD connect einfach angebunden werden. Damit lassen sich

Funktionen wie dynamisches Lastmanagement, PV-optimiertes Laden oder

eichrechtskonforme und kWh-genaue Abrechnung von Ladevorgängen problemlos

umsetzen. Eine Konfiguration mit Produkten anderer Hersteller sowie die

Integration des Ladesystems in vorhandene IT- und Betriebssysteme des

Unternehmens sind ebenfalls möglich. Über regelmäßige Software-Updates (OTA)

bleibt die Ladestation immer auf dem neuesten Stand der Technik und bietet somit

eine zukunftssichere Lösung für alle Unternehmen und Gewerbetreibende.