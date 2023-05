UBS stuft SYMRISE AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise nach einer Investorenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Eine der wichtigsten Schlussfolgerungen der Veranstaltung sei, dass es vom ersten zum zweiten Quartal keine erkennbaren Verbesserungen in den Endmärkten der Konsumgüter- und Industriechemie-Unternehmen gibt, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Da der Abbau von Lagerbeständen fast abgeschlossen sei, hätten sich die Aussichten für das zweite Halbjahr 2023 aber verbessert. Der Druck auf die Herstellungskosten sei weniger akut, vor allem dank gesunkener Energiepreise./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2023 / 16:37 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2023 / 16:37 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Symrise Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 105,8EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Andrew Stott

Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 125

Kursziel alt: 125

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m