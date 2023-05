10. Falkensteiner Crowdinvestment-Kampagne mit neuem Rekord - FMTG Invest generiert über 10 Millionen Euro über die Crowd

Wien (ots) - Der Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) ist neuerlich ein

Rekordergebnis gelungen. Mit der letzten Kampagne, die am Mittwoch, den 17. Mai

zu Ende gegangen ist, konnte die österreichische Tourismusgruppe über ihre

eigene digitale Investmentplattform FMTG Invest 10,5 Millionen Euro in

Österreich und Deutschland generieren. In weniger als einem Jahr wurden somit 25

Millionen Euro für neue Projekte aufgestellt.



Das ursprüngliche Kampagnenende war mit 28. April angesetzt. Aufgrund des großen

Interesses wurde die Laufzeit bis 17. Mai verlängert. Allein in diesen 3 Wochen

konnte die FMTG zusätzlich über 3 Millionen Euro generieren. "Wir haben mit

unserer digitalen Crowdinvestmentplattform FMTG Invest nicht nur in Österreich,

sondern auch in Deutschland eine neue Benchmark im Crowdinvestment und damit in

der alternativen Unternehmensfinanzierung gesetzt ", zeigt sich Anne Aubrunner,

Managing Director der FMTG Invest erfreut über den großen Erfolg.