Heliostar meldet die Wiederaufnahme in den OTCQX-Markt unter dem Symbol HSTXF nach der Übernahme von Ana Paula

Vancouver, Kanada, 22. Mai 2023 - Heliostar Metals Ltd. (TSX.V: HSTR, OTCQX: HSTXF, FWB: RGG1) („Heliostar“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/heliostar-metal ... ) freut sich heute, dass das Unternehmen nach dem Abschluss der Übernahme des Projekts Ana Paula wieder am OTCQX Best Market gehandelt wird. Heliostar wird weiterhin unter dem Symbol „HSTXF“ gehandelt. US-Investoren können die aktuellen Finanzinformationen und Echtzeit-Level-2-Kurse des Unternehmens auf www.otcmarkets.com finden.

Charles Funk, CEO von Heliostar, sagte: „Die Wiederaufnahme des Handels an der OTCQX hatte nach dem Abschluss des Erwerbs des Goldprojekts Ana Paula Priorität. Der Umfang der Transaktion erforderte einen Handelsstopp an unserer primären kanadischen Börse, was dazu führte, dass der OTCQX-Status des Unternehmens bis heute pausierte. Die Wiederaufnahme des Handels mit Heliostar-Aktien erfolgte zu einem günstigen Zeitpunkt für unsere derzeitigen und zukünftigen amerikanischen Aktionäre. Wir erwarten die ersten Bohrergebnisse von Ana Paula in dieser Woche.“

Der OTCQX-Markt ist ein regulierter Markt für den Handel mit 12.000 US-amerikanischen und internationalen Wertpapieren. Um sich für den OTCQX zu qualifizieren, müssen die Unternehmen hohe finanzielle Standards erfüllen. Sie müssen die Best Practice der Unternehmensführung befolgen und die Einhaltung der geltenden Wertpapiergesetze nachweisen. Der Handel am OTCQX-Markt ermöglicht es den Unternehmen, ihre Qualifikationen unter Beweis zu stellen und ihren Bekanntheitsgrad bei US-Investoren zu erhöhen.

Burns, Figa & Will PC fungierte als OTCQX-Sponsor für das Unternehmen.

Über Heliostar Metals Ltd.

Heliostar ist ein Junior-Bergbauunternehmen mit einem Portfolio hochgradiger Goldprojekte in Mexiko und Alaska.

Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Ana Paula in Guerrero, Mexiko. Darüber hinaus arbeitet Heliostar mit der mexikanischen Regierung an der Genehmigung des Goldprojekts San Antonio in Baja Sur, Mexiko. Das Unternehmen setzt seine Bemühungen zur Erweiterung der Ressourcen auf dem Goldprojekt Unga in Alaska, Vereinigte Staaten von Amerika, fort.