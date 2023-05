Nachdem noch zu Beginn dieses Jahres bei 50,71 US-Dollar ein stolzes Verlaufshoch in der Exelon-Aktie markiert werden konnte, drehte der Wert an dieser Stelle nach der vorausgegangenen und äußerst steilen Rallye und ging in eine gesunde Konsolidierung über. Diese reichte exakt auf die Unterstützung aus 2019/2020 um 36,50 US-Dollar und den EMA 200 (Woche) abwärts. Eine Wiederaufnahme der Rallye gelang zuletzt allerdings nicht mehr, die Barriere um 44,00 US-Dollar verhinderte einen erfolgreichen Folgeanstieg. Viel mehr noch, die Aktie ist in der abgelaufenen Handelswoche in ihren Abwärtstrend zurückgekehrt und droht nun weiter auf der Unterseite durchgereicht zu werden.

2019/2020‘er Support im Blick