ThyssenKrupp-Hausse: Sorgt der Nucera-IPO für eine neue Kursrallye?

Thyssenkrupps Wasserstoff-Tochter Nucera wird Elektrolysemodule an den schwedischen Stahlhersteller H2 Green Steel liefern. Das teilte Nucera am heutigen Montag mit. Die neuen Module dienen dem Bau einer Wasserelektrolyse-Anlage im nordschwedischen Boden. Das Werk soll in der Anfangsphase 2,5 Millionen Tonnen grünen Stahl pro Jahr herstellen und die Produktionsleistung bis 2030 auf fünf Millionen Tonnen verdoppeln. Das Besondere an dem Projekt: Die Stromversorgung der Elektrolyseanlage soll ausschließlich durch erneuerbare Energien erfolgen. Noch wird Wasserstoff zum überwiegenden Anteil aus Erdgas erzeugt.

Die Thyssenkrupp-Aktie stieg im Laufe des Vormittags nur geringfügig an, nachdem sie vergangene Woche bereits mehr als acht Prozent zugelegt hatte. Grund dafür war ein Bloomberg-Bericht über das bevorstehende Börsendebüt der Wasserstoff-Sparte. Demnach soll der bereits mehrfach verschobene Nucera-IPO nächsten Monat endgültig über die Bühne gehen. Das junge Unternehmen wird der Nachrichtenagentur zufolge mit vier Milliarden Euro bewertet.