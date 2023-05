ARAG Krankenversicherung bringt neue Beihilfetarife für Beamte auf den Markt / Starkes Zielgruppenpaket rund um die persönliche Gesundheit

Düsseldorf (ots) -



- Eine Tariflinie für Anwärter und Beamte zu einem attraktiven

Preis-Leistungs-Verhältnis

- Sehr hohes Leistungsniveau beim Arzt, beim Zahnarzt und im Krankenhaus

- Kein Primärarztprinzip: direkter Besuch beim Facharzt ohne

Hausarzt-Überweisung

- Zusätzlich: innovative Gesundheitsservices und attraktive

Beitragsrückerstattung



Gut 4,5 Millionen Personen in Deutschland sind als Beamtenanwärter, Beamte oder

deren Angehörige beihilfeberechtigt. Für diese Zielgruppe hat die ARAG

Krankenversicherung jetzt neue, moderne Beihilfetarife auf den Markt gebracht.

"Mit ARAG MedBest und ARAG MedExtra haben wir in jüngster Vergangenheit ein

Ausrufezeichen im Krankenvollversicherungsmarkt gesetzt. Auf Basis dieser

äußerst erfolgreichen Tarife bieten wir jetzt mit ARAG BeihilfeBest und

zusätzlichen Wahltarifen speziell für Beamte und Anwärter eine moderne und

umfassende Gesundheitsabsicherung an", unterstreicht Dr. Roland Schäfer,

Vorstandssprecher der ARAG Krankenversicherungs-AG.