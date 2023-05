Nvidia Aktie – Sind die Erwartungen zu hoch?

Der Nasdaq 100 Index erreichte letzten Freitag den höchsten Stand seit August 2022 und das trotzt großer Sorgen über eine mögliche Rezession, einen möglichen Bruch der Schuldenobergrenze und einer sich weiter intensivierenden Bankenkrise in den USA. Der Index stieg in allein in der vergangenen Woche um 3,5 % und hat seit Jahresbeginn mehr als 26 % zugelegt.

KI-Rausch bei Nvidia

Der wichtigste Treiber für die Outperformance der Megacaps in den letzten sechs bis acht Wochen ist jedoch die künstliche Intelligenz (KI). Der Markt nimmt hier bereits sehr viele positive Nachrichten vorweg, sodass wir uns in einem Hype-Zyklus rund um KI befinden. Anleger hoffen auf neues Wachstum und neue Produkte, was höhere Margen und höhere Gewinne bedeuten würde. KI könnte am Markt wie der nächste Game-Changer wirken, so zumindest die Hoffnung.

Beispielsweise sind die Anleger in diesem Jahr in Scharen in die Nvidia Aktie geströmt, sodass die Aktie des Chip-Herstellers im Jahr 2023 bisher um rund 113,9 % gestiegen ist. Unterdessen hat in diesem Zusammenhang auch das 5te Mega-Cap Unternehmen, Microsoft, in diesem Jahr um 32,7 % zugelegt.

Nvidia Aktie ein Top-Performer

Der Wert der Nvidia-Aktie hat sich in diesem Jahr mehr als verdoppelt, aber das hat die Analysten an der Wall Street nicht davon abgehalten, im Vorfeld der Quartalszahlen noch optimistischer zu werden. Mittlerweile steht der Kurs nur noch weniger Prozentpunkte unter dem Allzeithoch bei rund 346 USD. Durch diesen steilen und schnellen Kursanstieg ist die Nvidia Aktie in der fundamentalen Betrachtung relativ teuer geworden, da sie derzeit mit dem 60-fachen der nächsten 12-Monats-Gewinne gehandelt wird und liegt damit über dem eigenen langfristigen durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 39,3. Der Konsens an der Wall Street für die Quartalszahlen für das im April beendete erste Quartal liegt demnach bei einem Gewinn pro Aktie von 92 Cent bei einem Umsatz der voraussichtlich 6,53 Milliarden Dollar erreichen soll.