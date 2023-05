Appell für mehr Tempo bei Energiewende und Klimaschutz Präsenz-ENERGIETAGE 2023 eröffnet

Berlin (ots) - Mit einem eindringlichen Appell für mehr Tempo bei der Umsetzung

von Energiewende und Klimaschutz wurden heute die Präsenz-ENERGIETAGE 2023

(https://www.energietage.de/home.html) eröffnet. In seiner Rede unterstrich

Jürgen Pöschk , Initiator und Hauptveranstalter der Energietage, die Aussagen

von Klimaforscher Prof. Stefan Rahmstorf, der im Rahmen der digitalen

Energietage bereits auf die akute Gefahr von Kippunkten für das Klimasystem

hingewiesen hatte.



Pöschk hob in der Eröffnungsrede weiterhin die Bedeutung von Energiewende- und

Klimakommunikation hervor. Das klimapolitische Narrativ, dass sich im Alltag der

Menschen nichts ändern werde, schlage als Bumerang in Form von

Akzeptanzproblemen zurück. Herausforderung für die rasche Umsetzung von

Energiewende seien daher in erster Linie keine technischen Fragen, sondern

Akzeptanzprobleme. Daher werde die Energiewende immer mehr zu einer

Kommunikationsaufgabe, so Pöschk weiter.