Proem Behavioral Health und Dr. David V. Sheehan Geben Gemeinsame Erklärung Ab

ATLANTA, 22. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Proem Behavioral Health und Dr. David Sheehan haben folgende gemeinsame Erklärung abgegeben:

"Nview Health, Inc., jetzt bekannt als Proem Behavioral Health, hat die exklusiven Rechte an der gesamten Sheehan-Technologie in digitaler, elektronischer und pdf-Version, außer dass Dr.Sheehan das Recht behält, die Sheehan Technology in Papierform wie folgt an Dritte zum Vertrieb zu lizenzieren: (1) im Papierformat für beliebige Verwendungszwecke; oder (2) in festgelegter pdf-Form, Papierform oder beidem, für die Verwendung in klinischen oder akademischen Forschungsversuchen oder Studien".

