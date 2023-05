Fahrtkosten Finanzämter verlangen zunehmend Nachweis der Arbeitstage (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen in ihrer

Steuererklärung genau angeben, an wie vielen Tagen sie beim Arbeitgeber

gearbeitet haben und wie oft von zu Hause aus. Denn daraus ergibt sich die Höhe

der absetzbaren Fahrtkosten. Und das Finanzamt schaut inzwischen genau hin, ob

alle Angaben stimmen. Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V.

(VLH) zeigt, worauf es ankommt.



So werden die Fahrtkosten zur Arbeit berechnet