Saisonarbeiter Oxfam fordert Kontrollen gegen Mietwucher

Berlin (ots) - Die Entwicklungsorganisation Oxfam ist bei einer aktuellen

Untersuchung der Arbeitsbedingungen von Saisonarbeitern in der Spargel- und

Erdbeerernte auf Wuchermieten und schlechte Wohnverhältnisse gestoßen. Das

zuständige Bundesarbeitsministerium erklärte auf Anfrage von rbb24 Recherche,

dass es beobachte, ob die "geschilderten Verwerfungen im Bereich der Vermietung

von Unterkünften an Saisonbeschäftigte über Einzelfälle hinausgehen und ggf.

eine Verschärfung der gesetzlichen Regelungen erforderlich machen."



Oxfam und die Initiative "Faire Landarbeit", ein Bündnis aus gewerkschaftsnahen

Beratungsstellen, haben bundesweit 66 Erntehelfer auf vier Höfen befragt und

ihre Unterkünfte besichtigt. Auf einem Hof in Südbrandenburg haben die

Mitarbeiter Schimmel in der Unterkunft und unzureichende Sanitäranlagen

dokumentiert. Für diese Unterkunft haben die Arbeiter einen Tagessatz von 12

Euro pro Tag zahlen müssen.