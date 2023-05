München (ots) - Eine neue Studie von GetApp

(https://www.getapp.de/blog/3642/sichere-digitale-identitaet-in-kmu-aufbauen) ,

der Such- und Vergleichsplattform für Unternehmenssoftware, analysiert, welche

Faktoren das digitale Vertrauen (auch Digital Trust) für Konsumenten fördern und

welche Maßnahmen Unternehmen hierfür umsetzen sollten. Dazu wurden über 1000

Personen befragt, die in den letzten sechs Monaten eine Online-Aktivität

getätigt haben, bei der sie persönliche Daten angeben sollten.



Sorgen um Cybersicherheit sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen





Cyberkriminalität nimmt Jahr für Jahr zu. Allein in Deutschland entsteht derWirtschaft dadurch ein Schaden von jährlich über 200 Milliarden Euro. Damithäufen sich auch die Medienberichte zum Thema Cybersicherheit, die zum Beispielvor einer digitalen Bedrohungslage warnen.Diese Besorgnis ist auch in der Bevölkerung erkennbar: So sorgen sich 82 % derVerbraucher um die Cybersicherheit. 31 % davon sorgen sich sogar sehr. Dazukommt, dass sich 43 % der Verbraucher mehr Sorgen um die Cybersicherheit machenals im Vorjahr.Die drei Hauptgründe der Studienteilnehmer für ihre zunehmende Besorgnis sind:- Die Zahl der Cyberangriffe hat zugenommen (51 %)- Cyberangriffe werden immer raffinierter und schwieriger zu erkennen (50 %)- Die Zahl der digitalen Betrugsfälle hat zugenommen (48 %)So schützen sich Verbraucher beim Online-ShoppingDie wichtigste Maßnahme, um sich und ihre Daten beim Online-Shoppen zu schützen,ist für 42 % das Lesen von Onlinebewertungen über das Unternehmen. Auf Platzzwei mit 37 % landet die Prüfung, ob das Unternehmen über Sicherheitszertifikatewie SSL-Zertifikate verfügt. 36 % recherchieren den allgemeinen Ruf einesUnternehmens und 33 % achten darauf, ob das UnternehmenSicherheitsakkreditierungen wie Qualitäts- und Gütesiegel erhalten hat.68 % informieren sich über den datenschutzbezogenen Ruf eines UnternehmensEin guter Ruf ist unerlässlich, wenn man sich als Unternehmen eine sicheredigitale Identität aufbauen will, vor allem wenn es um den Datenschutz geht.Häufiger als gedacht recherchieren Verbraucher die relevanten Informationenselbst: So gaben 45 % der Befragten an, sich "manchmal" über dendatenschutzbezogenen Ruf eines Unternehmens zu informieren und 23 % "immer".Dies sind die häufigsten Maßnahmen, die Verbraucher vornehmen, um sich über denRuf des Unternehmens in Sachen Datenschutz zu informieren:- 50 % lesen Kundenrezensionen- 39 % lesen die Unternehmensrichtlinien sorgfältig durch- 35 % recherchieren in den Nachrichten, ob es bei dem Unternehmen eine