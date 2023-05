Fermion wird aktualisierte Daten auf der BIO International Convention 2023 veröffentlichen

GUANGZHOU, China, 22. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Guangzhou Fermion Technology Co., Ltd. (Fermion), ein Unternehmen für KI-gestützte Wirkstoffentdeckung in der klinischen Phase, das sich auf die Entwicklung von Arzneimitteln für Autoimmunkrankheiten und Schmerzmittel spezialisiert, wird aktualisierte Daten für FZ007, FZ002 und FZ008 auf der BIO International Convention veröffentlichen, die vom 5. bis 8. Juni in Boston, Massachusetts, stattfinden wird, und außerdem mögliche Partnerschaften sondieren.

Fermion ist ein Unternehmen für KI-gestützte Wirkstoffentdeckung in der klinischen Phase, das sich zum Ziel gesetzt hat, neuartige Medikamente auf die kostengünstigste Art und Weise zu entwickeln. Das 2018 gegründete Unternehmen hat seine proprietäre KI-gestützte Wirkstoffentdeckungsplattform für die Entwicklung von bislang 13 Programmen eingesetzt, von denen mehrere das Potenzial haben, „Best in Class" oder „First in Class" zu sein. Im Jahr 2022 führte Fermion mit FZ002 eines seiner führenden Programme zur Behandlung von chronischen und akuten Schmerzen in die klinische Phase.